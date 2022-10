Qualification CAN U23 - Burkina Faso/ Sénégal 0-0 : Les Lionceaux tiennent tête aux Étalons

En match aller comptant pour la qualification pour la CAN 23, le Sénégal et le Burkina Faso ont fait match nul 0-0. Les hommes du coach Demba Mbaye qui ont joué sans leurs leaders techniques Dion Lopy et Rassoul Ndiaye retenus par leurs clubs, ont livré une belle partie au stade Amiral Mathieu K?r?kou de Cotonou (Bénin) où le match a été joué. Malgré la forte pression des jeunes Étalons du Burkina Faso, le Sénégal a réussi à repartir de ce périlleux déplacement avec le point du match nul. Le match retour est prévu le 29 octobre au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.