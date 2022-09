Qualification des lions pour le CHAN : Matar Bâ souligne la “trajectoire ascendante” du football national

Le Sénégal a brisé la malédiction guinéenne. Éliminés trois fois d’affilée en qualification de CHAN, les Lions locaux ont réussi cette année à sortir la Guinée (victoire aux tirs au but (5-3) et décrocher leur qualification pour le CHAN 2022 prévu en Algérie.





Un succès qui a ravi le ministre des Sports, Matar Ba. “Bravo à nos talentueux "Lions locaux" qui viennent de réaliser un double exploit à Bamako: se qualifier au prochain CHAN prévu en 2022 en Algérie après onze ans d'absence et de diète et tuer le "chat noir " guinéen qui semblait irrésistible et qui a quasiment toujours fait obstacle à leur progression”, s’est réjoui Matar Ba.