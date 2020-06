Quelle fin pour la Ligue des champions?

Reprise de la Ligue des Champions

Le format et le calendrier de l'épilogue de la Ligue des champions 2019-2020, interrompue en raison du coronavirus et dont la reprise est espérée en août, figurent à l'agenda d'une réunion cruciale de l'UEFA mercredi et jeudi prochains, a annoncé jeudi la confédération européenne.

Les villes hôtes de l'Euro 2020, reporté d'un an à l'été 2021, devraient également être validées lors de cette réunion en visioconférence du Comité exécutif de l'instance.Choisie avant la pandémie, Istanbul est toujours la ville officiellement désignée pour accueillir la finale 2020 de la C1.

Mais la pandémie a changé la donne et les villes de Francfort, Lisbonne, Madrid et Moscou ont été évoquées dans la presse comme possibles alternatives. La BBC a rapporté mardi que la capitale portugaise semblait tenir la corde.





Format resserré?

Selon la presse, l'UEFA pourrait envisager un format resserré pour la C1 disputée en août, avec des matches uniques sur terrain neutre à partir des quarts de finale au lieu du traditionnel format aller-retour, peut-être en rassemblant les huit équipes en lice dans une même ville.

Au moment de l'arrêt du football à cause de la pandémie au mois de mars, la Ligue des champions en était au stade des huitièmes de finale, avec quatre équipes déjà qualifiées pour les quarts: l'Atlético Madrid, l'Atalanta Bergame, le RB Leipzig et le PSG. Lyon a de son côté remporté à domicile le match aller des 8e de finale (1-0) face à la Juventus Turin.





Concernant la 16e édition du Championnat d'Europe des nations, prévue initialement à l'été 2020 dans douze villes, des doutes sont apparus sur la capacité d'un "nombre réduit" de villes hôtes à maintenir leur engagement, avait indiqué l'UEFA.La liste définitive des stades retenus devrait être connue mercredi.





Durant la réunion, l'UEFA se penchera également sur la suite et la fin de la Ligue Europa et de la Ligue des champions féminine, également suspendues, de même que sur l'édition 2020-2021 de la Ligue des champions masculine.