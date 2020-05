"La RDC manque de top joueurs !": Le coup de gueule d’Ibenge

Sélectionneur des Léopards de la République Démocratique du Congo de 2014 à 2019, le charismatique technicien congolais Florent Ibenge Ikwange est revenu sur son riche passage à la tête de la tanière.







Florent Ibenge à cœur ouvert ! Dans un entretien accordé à la plateforme de journalistes Africa Football United, le coach au regard perçant est revenu sur son expérience à la tête des Léopards de la RDC, marquée notamment par un sacre au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) début 2016 ainsi qu’une troisième place de la CAN 2015 en Guinée équatoriale.













Sous la houlette d’Ibenge, l’équipe nationale congolaise avait notamment bénéficié d’une intéressante alchimie entre joueurs binationaux et locaux. « Ce que j’ai pu réussir, c’est de tenir un discours vrai et honnête envers les binationaux », a résumé l’actuel entraîneur de l’AS Vita Club (RDC).

«La RDC, ce n’est ni la France, ni la Belgique »





« Je leur ai bien expliqué que la RDC, ce n’est ni la France, ni la Belgique, ni l'Allemagne, ni les Pays Bas et encore moins l’Angleterre. Si on accepte, on doit venir avec un grand cœur et partager l’expérience parfois difficile. Malgré les conditions, on doit accepter et ne pas pleurer (…) quand quelque chose manque. Chacun doit faire un pas vers l’autre, des deux côtés. D’où tu viens, quand on arrive en sélection, on repart à zéro, c’est le terrain qui doit parler qu’on soit local ou expatrié. C’est une forme de méritocratie, » a expliqué le coach de 58 ans.









Achevé l’été dernier après la CAN en Egypte, le règne d'Ibenge aux commandes de la RD Congo restera marqué par la frustration de n’avoir pas ramené les "Léopards" en Coupe du Monde, 44 ans après leur seule participation à ce jour, quand le pays s’appelait encore le Zaïre.





« Si nous avons manqué la qualification, c’est parce qu’il nous manque des choses en termes d’organisation et des top joueurs, a estimé le technicien. Il faut reconnaître que la RDC manque de top joueurs (…) Des footballeurs qui jouent au plus haut niveau au FC Barcelone, à Manchester City, au Real, Liverpool, au Manchester United entre autres clubs » a assuré l’enfant de Mbandaka.