Racisme envers les footballeurs africains et Mondial-2026 à 48 : Le regard de Paul Kagamé

Le 73e Congrès de la FIFA s’est ouvert ce jeudi 16 mars 2023 à Kigali, en présence du président rwandais. Paul Kagamé a invité les quelque 2 000 délégués réunis au BK Arena (salle polyvalente de Kigali) à garder «la mauvaise politique hors du sport».







«Ce dont le monde a besoin, c’est de voir davantage l’esprit positif dans notre sport plutôt que d’y introduire des divisions politiques. Nous devons garder la mauvaise politique hors du sport, comme nous l’avons vu l’année dernière dans les critiques hypocrites constantes lors de la Coupe du monde (au Qatar). L’un des meilleurs tournois de mémoire», a déclaré le président rwandais dans une salle comble.





«Lorsque des supporters lancent des bananes…»





Il a, par ailleurs, évoqué le racisme dans le sport, appelant les acteurs du football mondial à œuvrer pour un «jeu inclusif et respectueux de chacun». «La politique dans le sport reflète les problèmes auxquels la société est confrontée. Lorsque des supporters lancent des bananes sur des footballeurs africains ou narguent un arbitre, c’est à cause d’un environnement social négatif qui alimente ces mauvais comportements. Nous devons travailler ensemble pour faire en sorte que le jeu soit inclusif et respectueux de chacun», a exhorté le président Kagamé.









Plus de «visibilité pour notre continent»





Le président rwandais s’est également prononcé sur la Coupe du monde à 48 équipes en 2026. Il trouve que les places octroyées à l’Afrique vont presque doubler, «créant encore plus d’engagement et de visibilité pour notre continent».





Dans la même veine, Paul Kagamé invite les Africains à continuer à «protéger et entretenir leur football.





La Coupe d’Afrique des nations, par exemple, n’est pas un petit tournoi, rappelle le président rwandais. Les footballeurs africains sont talentueux. Ce qui manque, ce sont «les infrastructures de qualité, la formation et le soutien», selon Kagamé.





Mais «chaque fédération et association à la responsabilité de combler ces lacunes», a poursuivi le chef de l'État du Rwanda, invitant les pays africains à travailler ensemble pour «atteindre les objectifs communs plus rapidement».