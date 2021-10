Rafael Nadal supporter de Karim Benzema: “Bonne chance pour le Ballon d’Or”

Rafael Nadal soutient Karim Benzema pour le ballon d

Un supporter pas comme les autres pour l’attaquant français dans la lutte pour le Ballon d’Or.

Karim Benzema est, aux côtés de Lionel Messi et Robert Lewandowski, l’un des trois principaux candidats au Ballon d’Or 2021. Vainqueur de la Ligue des Nations avec la France, leader incontestable du Real Madrid, le Français a plusieurs atouts à faire valoir et son club rêve de retrouver un Merengue au sommet, trois ans après le sacre de Luka Modric.





Et KB 9 peut compter sur un soutien de choix: celui de Rafael Nadal. Grand fan du Real Madrid, le meilleur joueur de tennis espagnol de l’histoire a adressé un message de sympathie à l’attaquant français sur Twitter. “Toute mon admiration au joueur et à son engagement dans le sport comme à son professionnalisme à son âge. Bonne chance et tout mon soutien pour le Ballon d’Or, Karim Benzema.”