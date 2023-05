Real : le Brésil confirme pour Ancelotti

Il ne s’agit pas d’un secret, la Fédération brésilienne rêve de faire de Carlo Ancelotti son prochain sélectionneur. Lors d’un entretien avec la chaîne beIN Sports, le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, a même directement assumé son intérêt pour l’actuel entraîneur du Real Madrid.







"Nous ne lui avons pas fait d’offre, mais nous essayons de savoir s’il veut venir. On a un plan A et je le dis pour la première fois, on n’a pas à se cacher, Ancelotti est notre favori", a assuré le dirigeant brésilien, alors que la Seleçao cherche un coach depuis maintenant 100 jours et le départ de Tite.





Le "Mister", dont l'avenir madrilène semble incertain, répondra-t-il favorablement aux avances de l’instance brésilienne ?