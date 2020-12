Real Madrid : Benzema efface une légende brésilienne des tablettes

Karim Benzema a disputé sont 528e match sous les couleurs du Real Madrid, qui s’est imposé samedi face à l’Atlético Madrid (2-0), dans le derby de la capitale espagnole. Le Français est ainsi devenu le joueur étranger le plus capé de l’histoire du club merengue, détrônant Roberto Carlos !











Benzema, 32 ans, peut désormais marcher sur les traces des légendes espagnoles du club et entrer dans le Top 10 des joueurs ayant porté le plus grand nombre de fois le maillot du Real Madrid s’il double Guti (542 matches) et Michel (559 matches).