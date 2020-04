Real Madrid : Kylian Mbappé, ça serait du sérieux !

L'avenir de Kylian Mbappé pourrait bel et bien s'écrire du côté du Real Madrid plus tôt que prévu, si l'on en croit la nouvelle une du journal Marca.







Zapping Onze Mondial Onze Demande - Manchester City : l'année ou jamais pour gagner la Ligue des Champions ?









Kylian Mbappé ne l'a jamais caché, il a toujours aimé Cristiano Ronaldo et rêvé du Real Madrid. A l'époque déjà, où il a quitté Monaco, il a déjà eu une proposition des Merengue, qu'il a repoussé pour s'engager au Paris Saint-Germain et écrire un peu plus son histoire en Ligue 1. Sauf qu'aujourd'hui, après trois ans passé chez les Franciliens, l'attaquant international français aurait peut-être des envies de changer d'air. Le journal Marca affirme que le joueur pourrait être privé de jouer pendant un an s'il refusait de prolonger au PSG. Une offre de prolongation serait déjà sur la table, assortie d'une clause libératoire.