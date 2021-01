Real Madrid : l’équipe bloquée à l’aéroport !

En marge du match à Osasuna demain soir, les joueurs ainsi que le staff technique du Real sont actuellement bloqués à l’aéroport de Madrid !





Selon le média espagnol AS, le Real Madrid est actuellement bloqué à l'aéroport Adolfo Suarez Madrid Barajas, situé dans la capitale espagnole. Les joueurs et le personnel d'encadrement sont dans leur avion depuis plus d'une heure en attendant de décoller. La tempête Filomena est la cause de ce désagrément. Le froid et la neige, causés par cette tempête, ont totalement gelés les pistes de l’aéroport madrilène.

Les joueurs de Zidane seraient très en colère car c’est la Ligue qui, justement pour éviter des soucis d’ordre météorologiques, a souhaité que le Real fasse le déplacement ce vendredi après-midi. Ce n’est qu’une fois montés dans l’avion, que les chutes de neige ont augmenté en intensité. Les Madrilènes pourraient arriver en retard, et le match pourrait être reporté à dimanche, à cause de la neige qui tombe également à Pampelune. Cette histoire rocambolesque, a le don de passablement énerver la direction madrilène car, le club a des échéances très importantes dans les prochains jours.