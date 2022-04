Real Madrid : les détails du juteux contrat promis à Antonio Rüdiger

Sauf incroyable revirement de situation, le défenseur allemand va s'engager en faveur de la Casa Blanca. Et à Madrid, le futur ex-Blue va toucher un sacré pactole.



À 29 ans et après cinq saisons passées à Chelsea, Antonio Rüdiger a donc décidé de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Libre de tout contrat en juin prochain, l’Allemand a choisi de quitter Stamford Bridge. Un coup dur pour les Blues qui vont donc perdre l’un de leurs leaders défensifs. Tout ça sans prendre le moindre denier, idem avec Andreas Christensen.



« La situation est qu'il veut quitter le club. Il m'en a informé lors d'une conversation privée. Nous avons tout donné - le club et moi - mais nous ne pouvions plus nous battre à cause des actions », a d’ailleurs confirmé Thomas Tuchel ces derniers jours. Rüdiger sur le départ, c’est le Real Madrid qui s’en frotte les mains.