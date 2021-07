Real Madrid : Varane à Manchester United, c'est imminent !

Le Real Madrid et Manchester United sont proches d’un accord pour le transfert de Raphaël Varane. Le défenseur français devrait parapher un contrat de quatre à cinq ans avec les Red Devils.







Selon les informations du Parisien, la signature de Raphaël Varane chez les Red Devils serait imminente. D’après une source au sein du board mancunien, les négociations entre le Real Madrid et le club anglais se seraient intensifiées et les deux parties pourraient bientôt tomber d’accord. Selon le quotidien français, le montant du transfert pourrait avoisiner les 45 millions d’euros, une somme bien en dessous des 80 millions d’euros réclamés initialement par les Merengue. Le défenseur français devrait s’engager pour quatre à cinq saisons avec Manchester. Raphaël Varane va donc quitter dans les prochains jours le Real Madrid où il était arrivé en 2011 en provenance de Lens et avec lequel il a remporté 17 titres dont quatre Ligue des Champions. Le champion du monde 2018 avait refusé une offre de prolongation pour son contrat qui courrait jusqu’en 2022 pour découvrir un nouveau championnat et s’offrir un nouveau challenge. Il s'agit d'une nouvelle lourde perte pour le Real Madrid qui se retrouve orphelin de sa charnière centrale après le départ de Sergio Ramos au PSG. Après la signature de Jadon Sancho vendredi, Manchester United s’apprête à réaliser un deuxième joli coup sur le marché des transferts.

Raphaël Varane va s'engager avec Manchester United dans les prochains jours ! Le Real Madrid et Manchester United sont tombés d'accord d'après les informations du Parisien. Le défenseur français devrait parapher un contrat de quatre à cinq saison pour un montant de 45 millions d'euros.