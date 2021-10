Red Star : Habib Beye va coûter 18 000 000 millions Fcfa d'amende à son club

En un mois, Habib Beye a apporté un second souffle aux Red Star. Sur les 4 dernières sorties, le club enregistre un bilan de : 2 victoires, 1 nul, 1 défaite et une qualification en Coupe de France. A cela s’ajoute le jeu proposé et l’adhésion des joueurs aux nouvelles méthodes du consultant de Canal+.





Des prestations jugées satisfaisantes par les dirigeants du club qui ont décidé de lui confier les rênes de l’équipe. Mais n’ayant pas encore son Brevet d'Entraîneur Professionnel de Football (BEPF), le Red Star devra payer une amende de 1170 euros (760 500 Fcfa) par Match soit un total de 28 080 euros (18 252 000) pour les 24 matchs restants, s’il est toutefois maintenu jusqu’au bout.