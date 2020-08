Relégation de Watford- Mercato: Les 5 potentielles destinations pour Ismaïla Sarr

Tout juste relégué en Championship avec Watford, difficile d’imaginer Ismaïla Sarr évoluer en deuxième division anglaise. C’est pour cela que l’ailier droit de 22 ans sera l’un des très bons coups à faire lors de ce mercato estival. Cela n’a d’ailleurs pas manqué de réveiller la convoitise de plusieurs cadors de Premier League notamment, informe 90min.





1. Liverpool





On peut parfaitement comprendre pourquoi Jürgen Klopp s’intéresse au profil d’Ismaïla Sarr. Invaincu jusqu’à la 27ème journée de la Premier League, Liverpool avait alors lourdement chuté sur la pelouse de Watford (3-0). Et quel match réalisé par le jeune joueur de 22 ans !





Contribuant pleinement au succès des siens, il s’était offert deux buts et une passe décisive. Un match qui a pu démontrer à Jürgen Klopp de quoi il est réellement capable. En conservant toutes ses stars offensives (Salah, Mané, Firmino), difficile d’imaginer l’actuel joueur de Watford se faire une place dans le onze de départ.Il pourrait toutefois venir renforcer le banc de touche du récent vainqueur de la Premier League. Avec le probable départ de Divock Origi, Ismaïla Sarr pourrait devenir la quatrième solution offensive chez les Reds. Il progresserait au sein de l’une des meilleures équipes de la planète.





2. Arsenal





Arsenal est au centre de toutes les attentions ces dernières semaines. N’ayant terminé qu’au huitième rang de la Premier League, les Gunners ont encore une chance de jouer l’Europe, en remportant la finale de la FA Cup ce samedi. Si ce n’est pas le cas, le club londonien ne disputera, pour la première fois depuis 25 ans, aucune compétition continentale la saison prochaine.





Quoiqu’il arrive, l’équipe de Mikel Arteta devrait connaître d’importants changements, lors de ce mercato estival. On parle déjà du départ de Pierre-Emerick Aubameyang ou d’Alexandre Lacazette, deux des meilleurs joueurs de cet effectif. Il va donc falloir se renforcer dans les semaines à venir. Et le nom d’Ismaïla Sarr apparaît comme une piste évidente. Le projet pourrait d’ailleurs convaincre l’international sénégalais (22 sélections). Il est certain que le joueur de 22 ans aurait un rôle à jouer dans le onze de départ, en rejoignant le club londonien.





3. Atlético de Madrid





Au milieu des cadors de la Premier League, on retrouve l’Atlético de Madrid. Le club madrilène ne serait pas contre l’idée de faire une offre pour l’ancien joueur du Stade Rennais. Il faut dire que les Colchoneros se doivent de trouver rapidement des joueurs de couloir. Ne comptant plus sur Thomas Lemar, Ismaïla Sarr pourrait le remplacer.





Encore tout jeune, le joueur de 22 ans pourrait rapidement assimiler la mentalité de Diego Simeone. Un tel transfert lui permettrait de prendre une nouvelle dimension dans sa carrière. En rejoignant un club habitué à jouer les premiers rôles en Ligue des Champions, il a de quoi progresser.





Certes, il ne débutera sûrement pas la saison dans la peau d’un titulaire indiscutable, mais il aura certainement du temps de jeu avec Diego Simeone.





4. Manchester United





De retour au premier plan ces derniers mois, Manchester United a de quoi sortir le chéquier sur le marché des transferts. En enchaînant les bons résultats, les Red Devils ont réussi à terminer sur le podium de la Premier League. Malgré une ossature trouvée, Ole Gunnar Solskjær aura encore besoin de renforts pour espérer refaire son retard avec Manchester City ou Liverpool.





Pour son secteur offensif, le club mancunien semble avoir trouvé la bonne formule. Son trio Rashford-Martial-Greenwood a montré beaucoup de belles choses lors de la seconde partie de saison. Mais voilà, il faudra tout de même se mettre en quête d’un ailier supplémentaire pour faire souffler les cadres. Et Ismaïla Sarr peut être une très bonne affaire !





Sur le plan personnel, c’est toutefois beaucoup plus délicat. Il sera compliqué pour lui d’espérer avoir une place de titulaire à l’avenir, tant Marcus Rashford et Mason Greenwood sont encore jeunes. Un argument qui pourrait faire pencher la balance.





5. Chelsea





Chelsea n’a pas terminé de se montrer actif sur ce mercato estival. Après avoir déjà recruté Hakim Ziyech et Timo Werner, les Blues ont l’intention de renforcer encore un peu leur secteur offensif. Frank Lampard en aura les moyens après la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.





Ismaïla Sarr présente d’ailleurs un profil très intéressant. En plus de descendre et donc de voir son prix de base diminuer, il garde aussi un profil polyvalent. Il peut jouer au poste d’ailier gauche ou d’avant-centre, en plus de son poste d’ailier droit.





Il ne serait pas surprenant que le Sénégalais se laisse convaincre par un tel projet. Comportant de nombreux jeunes joueurs, le club londonien a de quoi espérer jouer les premiers rôles dans les saisons à venir, sur la scène nationale mais aussi européenne.