Rennes directement qualifié pour la Ligue des champions

Grâce aux victoires du Chakhtior et de Séville en Ligue Europa ce mardi soir, après celles de l'Inter et de United lundi, le Stade Rennais intègre directement la phase de groupes de la prochaine C1.











Rennes avait une chance sur deux, et les résultats lui ont été favorables. À la faveur des succès du Chakhtior Donestk (4-0) et du Séville FC (1-0) en quarts de finale de la Ligue Europa ce mardi soir, après ceux de l'Inter Milan (2-1) et de Manchester United (1-0 a.p.) lundi, le Stade Rennais est directement qualifié pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions, avant même la fin de la C3.









Un calendrier allégé et un joli coup de pouce financier

En effet, parmi les quatre équipes présentes dans le dernier carré, toutes sont déjà qualifiées en C1 via leur Championnat. Le ticket revient alors au troisième de Ligue 1, le club breton en l'occurrence.





Ce n'est pas anodin puisque cela lui évite de passer par le troisième tour préliminaire (mi -septembre) et les barrages en aller-retour (fin septembre). Et cela lui garantit un chèque de 28 millions d'euros.





L'Olympique Lyonnais avait déjà bénéficié de ce système à deux reprises, en 2018 et en 2019.