Retour de Youssouph Sabaly en sélection : Aliou Cissé lance la concurrence sur les flancs

Youssouph Sabaly de retour dans la Taniére

Absent depuis plusieurs mois, Youssouph Sabaly revient en sélection pour la double confrontation contre l’Egypte. Le retour du défenseur sénégalais pour le dernier tour des éliminatoires du Mondial Qatar-2022, pourrait bouleverser les choix du coach au niveau des arrières latéraux de la Tanière des Lions.





Le retour du défenseur du Bétis Séville (Liga espagnole) Youssouph Sabaly, dans la Tanière des Lions du Sénégal, va installer une rude concurrence au niveau des flancs de l’équipe nationale, pour la double sortie contre l’Egypte (25 et 29 mars) comptant pour la qualification au Mondial Qatar-2022.





Écarté du groupe par une blessure, le défenseur sénégalais n’avait pas pris part à la dernière Can-2021 remportée par les hommes d’Aliou Cissé au Cameroun.





Mais l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux (Ligue 1 France) qui a repris la compétition, il y a quelques semaines, revient en sélection. Un come-back qui permet au coach des Lions d’avoir plus de choix au niveau des flancs de la défense de l’équipe nationale.





Déjà, sa convocation a poussé à la porte Ibrahima Mbaye, qui avait pris part à la dernière Coupe d’Afrique des nations.





‘’Sabaly est un bon joueur qui a l’habitude de jouer de grandes compétitions et le Sénégal a besoin de ces joueurs. Il y a des moments où on a besoin de bien défendre et Sabaly est un joueur qui a beaucoup apporté sur ce plan-là’’, a expliqué Aliou Cissé qui faisait face à la presse ce vendredi.





A noter que l’absence du joueur du Bétis de Séville, pendant un moment de la Tanière, a profité à certains joueurs, notamment Bouna Sarr qui a réussi à s’imposer dans ce secteur de la défense.





Cissé va donc forcément redistribuer les cartes pour la double confrontation contre l’Egypte, car Youssouph Sabaly ne revient pas en sélection pour jouer les seconds rôles.