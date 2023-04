Retour en audience pour Benjamin Mendy

Une audience préparatoire au nouveau procès de Benjamin Mendy est programmée mercredi et jeudi, à Chester. Acquitté partiellement en janvier, le joueur est toujours accusé d'un viol et d'une tentative de viol, pour lesquels il doit être rejugé au début de l'été.



Acquitté partiellement après un premier procès, à l'issue duquel il a été déclaré non coupable, en janvier, à l'unanimité des jurés, de sept des neuf charges - six viols et une agression sexuelle - qui pesaient sur lui, Benjamin Mendy a de nouveau rendez-vous avec le tribunal de Chester, les 26 et 27 avril, pour une audience préparatoire à son nouveau procès en Angleterre.





Car le défenseur de Manchester City (28 ans) fait toujours face à deux accusations - un viol et une tentative de viol, par deux plaignantes - qu'il nie en bloc. Ce nouveau procès est programmé au début de l'été (à partir du 26 juin) et devrait durer entre deux ou trois semaines, avec la sélection d'un nouveau jury populaire de cour d'assises.





Le défenseur attend de « pouvoir laver son nom »





« Mon client [...] attend avec impatience de pouvoir laver son nom en ce qui concerne les deux autres accusations, afin de pouvoir commencer à reconstruire sa vie », avait déclaré, à l'issue du premier procès, une des avocates du joueur, la solicitor Jenny Wiltshire.