Retour en MMA : Bombardier va défier Mariusz Pudzianowski, 5 fois homme le plus fort au monde

Après deux combats à son palmarès, Bombardier va signer son retour dans la discipline, le 20 mars prochain, a appris Wiwsport via BJPENN. Face à Mariusz Pudzianowski, 5 fois homme le plus fort au monde, Serigne Dia tentera de remporter sa troisième sortie en MMA.Avec la saison de lutte qui est jusque-là hypothéquée et indécise, Bombardier aura de quoi se frotter avant son prochain combat face à Balla Gaye 2. En effet, KSW 59 vient d’annoncer la tenue prochaine du combat entre deux mastodontes, le Polonais, Mariusz Pudzianowski et Bombardier. Le combat se tiendra le 20 mars prochain à Pologne, a annoncé le promoteur de l’événement.Avec deux victoires en autant de sorties à son actif en MMA, Serigne Dia « Bombardier » aura fort à faire avec son adversaire qui totalise 20 combats pour 13 victoires et 7 défaites. Sacré expérimenté par rapport au lutteur sénégalais qui a tout de même obtenu deux succès en seulement 2 minutes et 11 secondes dans les cages. Redoutable !!!Cette affiche est annoncée alléchante par les spécialistes qui s’attendent déjà à un combat très disputé entre deux monstres aux gabarits exceptionnels.