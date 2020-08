Retraite d'Iker Casillas : Retour sur la carrière d'une légende

Le jour de sa retraite, son club de toujours a publié une déclaration émouvante pour rendre hommage à son illustre gardien. “ Aujourd’hui, l’un des footballeurs les plus importants de nos 118 ans d'histoire est congédié en tant que joueur professionnel. Un joueur que nous aimons et admirons. Un gardien de but qui a élargi la légende du Real Madrid avec son travail et avec un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain », peut-on lire dans le communiqué du Real. "Iker Casillas fait partie du cœur du Real Madrid et il en sera toujours ainsi.