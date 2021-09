Roberto Martinez, sur la short-list du Barça, décidera de son avenir après la Ligue des Nations

Roberto Martinez pour remplace Koeman

Alors que Ronald Koeman est plus que jamais menacé au FC Barcelone, Roberto Martínez a été cité sur la liste des remplaçants possibles du Néerlandais. Mais le sélectionneur belge ne décidera de son avenir qu’après le “Final Four” de la Ligue des Nations, rapporte HLN.





Son nom circule au FC Barcelone depuis quelques jours, mais son engagement avec la Belgique reste le même. Roberto Martínez fera un point sur sa situation après le “Final Four” de la Ligue des Nations, début octobre. Au sein de la RBFA, il y a toutefois bon espoir que l’Espagnol reste jusqu’à la Coupe du monde au Qatar, à l’hiver 2022.





Le Barça veut prendre son temps

Du côté de Barcelone, malgré l’épée de Damoclès qui plane au-dessus de sa tête, Ronald Koeman devrait tout de même conserver son poste jusqu’à la trêve internationale. Le Néerlandais sera donc bien sur le banc du Barça ce jeudi à Cadiz. Le président Joan Laporta voudrait gagner du temps pour trouver le bon remplaçant. Le club catalan ne peut pas se permettre une autre erreur de parcours.





Le nouvel entraîneur ne devra pas être un intermédiaire. Mais l’équation semble compliquée à résoudre, puisqu'il faudra également faire attention à ce que ce nouveau coach ne coûte pas trop cher. Par ailleurs, l’indemnité de licenciement de Koeman d’environ 12 millions d’euros ne serait plus un problème.





Xavi également sur la liste

Outre Roberto Martinez, l’ex-joueur Xavi est aussi sur la short-list pour remplacer Koeman. L’ancien milieu de terrain connaît la maison. Il est actuellement encore sous contrat pour deux ans à Al Sadd au Qatar, mais le prix du rachat ne devrait pas poser de problème. L’été dernier, Xavi figurait déjà en bonne place pour prendre place sur le banc du Barça, mais finalement, Laporta a continué avec Koeman, l’homme de son prédécesseur Bartomeu. Xavi a une bonne relation avec Jordi Cruyff, chef du scouting international et conseiller de Laporta.





Mais la relation entre le fils de Johan et Roberto Martinez est encore plus forte. Martinez avait une photo de la légende néerlandaise accrochée dans son bureau à Everton. Il a appris à mieux connaître la famille à Manchester, lorsqu’il jouait Wigan et que le fils de Cruyff, Jordi, évoluait à Man United. Ensemble, ils ont étudié le marketing à la Manchester Business School. Ils y sont devenus amis. Jordi était même le témoin de son mariage.





Un dossier complexe

Quoi qu’il en soit, le coach de la Belgique devrait bientôt recevoir une offre du côté de la Catalogne. Son nom a largement circulé au Camp Nou. L’Espagnol pourrait débarquer avec son adjoint Thierry Henry. Le Français, qui a joué au Barça de 2007 à 2010, a toujours espéré rejoindre un grand club en compagnie de son supérieur.





L’entraîneur national s’inscrit parfaitement dans la philosophie de Laporta, qui est aussi un fan de Cruyff. La commission de rachat prévue dans le contrat de Martinez avec la RBFA ne devrait pas poser pour le club catalan. Il ne reste plus qu’à trouver le timing. Cela rend le dossier complexe. Dans deux semaines, les Diables Rouges joueront les demi-finales de la Ligue des Nations contre la France. Martinez veut absolument finir le travail.