ROMA: EL SHAARAWY A COURSÉ ET FAIT ARRÊTER UN HOMME QUI TENTAIT DE VOLER SA VOITURE

D'après le récit établi par le média italien Il Tempo, Stephan El Shaarawy a réussi ce vendredi après-midi à maîtriser un homme qui tentait de voler sa voiture. Il aurait ensuite reçu l'aide d'agents de police.



Stephan El Shaarawy n'a pas encore rejoué avec la Roma, mais il a peut-être déjà réalisé la meilleure action de sa saison. L'attaquant de 28 ans est parvenu vendredi après-midi à maîtriser un homme qui tentait de voler sa voiture, selon une information racontée par Il Tempo.





Il était 17 heures lorsque l'international italien a vu l'individu casser la vitre arrière de sa voiture. Il a alors décidé, plutôt que de le laisser s'enfuir, de le prendre en chasse dans les rues de la capitale. Toujours d'après la média transalpin, le footballeur aurait réussi à le rattraper et à le plaquer au sol. Il aurait ensuite reçu l'aide d'agents de police qui étaient dans le secteur.





Le suspect serait âgé de 35 ans. Il a été arrêté et fait l'objet de poursuites pour vol aggravé, d'après Goal Italia.





De retour cinq ans après ses débuts tonitruants





Le retour du "Pharaon" à Rome avait été officialisé à deux jours de la fin du marché hivernal des transferts. Il était libre depuis la résiliation de son contrat au Shanghai Shenhua, survenue il y a quelques mois.





"C'est un joueur qui connaît bien le football italien, c'est important. Il a des caractéristiques qui peuvent être utiles à l'équipe. Et il a très envie de revenir à la Roma, c'est important pour un entraîneur de sentir une telle motivation chez un joueur", avait commenté l'entraîneur Paulo Fonseca.

L'homme aux 28 sélections et 6 buts avec la Nazionale avait quant à lui déclaré, cinq ans jour pour jour après son premier match et son premier but avec cette équipe: "Quand je suis arrivé à Rome la première fois, je me suis rendu compte qu'il fallait peu de temps pour que cette ville et ce club fassent partie de toi. En partant, j'ai compris qu'ils te restent dans le cœur pour toujours".