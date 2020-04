Ronaldo à la Juventus pour « de très longues années » encore ?

Les récentes rumeurs mettant Cristiano Ronaldo sur le départ de la Juventus ne seraient pas fondées.





Malgré l'absence de compétitions, Cristiano Ronaldo est parvenu à faire parler de lui ces derniers temps, mais contre son gré. En effet, un départ de la Juventus au terme de l'exercice en cours a commencé à faire couler de l'encre en Italie comme en Espagne, au point qu'un retour au Real Madrid a même été évoqué. En réponse aux conséquences économiques de la crise du coronavirus, la Vieille Dame aurait en effet décidé de se débarrasser de la star portugaise et de son très lourd salaire. «Il me semble être très heureux à la Juventus. Je pense et j’espère qu’il y restera pendant de très longues années encore», explique Rui Alves à Tuttosport. Le président du CD Nacional de Madère, ville où CR7 est confiné depuis plusieurs semaines, a pu s'entretenir avec son compatriote à l'issue d'une séance de travail du quintuple Ballon d'or sur les installations du club. «Je l'ai trouvé très motivé, très déterminé, a-t-il ajouté. Il s'entraîne très dur. Il attend avec impatience la fin de l'état d'urgence. Tout d'abord pour la santé de tout un chacun, et aussi parce qu'il a une très grosse envie de rejouer».