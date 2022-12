Ronaldo : « Je pense que le Maroc ne pourra pas battre la France »

Maroc-France, Ronaldo sceptique sur une victoire du Maroc

Des 32 équipes présentes au début de la compétition, il n’en reste plus que 4. Et seules deux nations pourront se partager les tickets qualificatifs pour la finale de cette coupe du monde. Pour ce mardi 13 décembre, l’Argentine affrontera la Croatie et dans l’autre rencontre de ces demi-finales, la France croisera le fer avec le Maroc.





Auteur d’un parcours historique, les lions de l’Atlas ont la ferme intention d’aller jusqu’au bout de leur rêve pour décrocher cette étoile. Mais de l’avis de la légende du football brésilien, Ronaldo Nazario, la marche est bien trop haute pour Walid Regragui et ses hommes : « J'aimerais que le Maroc gagne, mais je pense qu'ils ne pourront pas battre la France.