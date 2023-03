Sa Thiès : «J’ai battu Reug Reug, j’attends mon drapeau»

Pour le frère de Balla Gaye 2, le doute n’est pas permis : il a surclassé son adversaire dimanche dernier. Il espère que son recours auprès du CNG lui permettra d’être désigné vainqueur. Il s’est prononcé dans Sunu Lamb.



«J’ai préparé ce combat pendant neuf mois. J’étais avec mon frère qui avait deux combats durant la même période. On travaillait ensemble, mais je n’étais pas focalisé sur mon combat. Je voulais que Balla Gaye 2 termine d’abord pour que je puisse me concentrer sur le mien. Ce que Reug Reug a fait dans le MMA le concerne. Dimanche dernier, on était en lutte avec frappe, notre sport national. Je sais que j’ai gagné, mais le dossier est entre les mains de mon staff. L’erreur est humaine. Durant le premier accrochage j’ai arrêté de lutter parce que mon adversaire était à terre. J’ai fait ce que j’avais à faire. J’ai gagné alors j’attends qu’on me remette mon drapeau.»