Sa Thiès-Reug Reug : «le CNG va donner la victoire à…»

D’après Les Échos, le CNG va déclarer Sa Thiès vainqueur de son combat contre Reug Reug, dimanche dernier. Le journal cite des sources anonymes et indique que la décision de l’instance dirigeante de la lutte sera rendue publique avant la fin de la semaine. «Une décision qui va rétablir le frère de Balla Gaye 2 dans son droit après visionnage des vidéos et autres images de cette confrontation», ajoute le quotidien d'information.



Reug Reug-Sa Thiès suscite une vive polémique. L’arbitre du combat a donné la victoire au premier, considérant qu’il a terrassé son adversaire lors de leur second accrochage. Le lendemain, le camp du fils de Double Less a déposé un recours au CNG pour contester ce verdict. Celui-ci estime que Sa Thiès s’est imposé lors du premier accrochage au cours duquel Reug Reug s’est retrouvé à quatre appuis.