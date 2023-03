Sa Thiès-Reug Reug : les détails des sanctions financières du CNG

En attendant de trancher le litige sur le verdict de Sa Thiès-Reug Reug (donné gagnant) et de se prononcer, ce mercredi en principe, sur le saccage de l’Arène nationale, dimanche dernier, le CNG a frappé les deux lutteurs au porte-monnaie.



D’après Les Échos, Sa Thiès a perdu 1 120 000 francs CFA tandis que Reug Reug a été privé de 780 000. Chacun a été privé de 10% de son reliquat, soit 500 000, et de 100 000 représentant les frais d’assurance.



En plus, les deux protagonistes ont été sanctionnés pour dépassement du temps de préparation mystique. Pour ce manquement le premier a lâché 600 000 (30 minutes de retard) et le second, 260 000 (18 mn). Aussi, Sa Thiès (2 mn) et Reug Reug (7 mn) ont perdu chacun 20 000 pour dépassement du temps imparti pour les chorégraphies.