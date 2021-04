Saccage de l’arène nationale : «C’est de l’indiscipline notoire» (Président des amateurs)

Doudou Diagne Diecko, Président des Amateurs de Lutte

Le président des amateurs de lutte, Doudou Diagne Diécko, est très remonté contre les auteurs des actes de vandale perpétrés, le week-end dernier, dans l’arène nationale.





«C’est de l’indiscipline notoire. Ils n’étaient pas venus au stade pour regarder la lutte. On dirait que leur seul but était de vandaliser l’infrastructure. On ne peut pas cautionner ce genre d’actes. Un vrai amateur de lutte ne ferait jamais ça», lance-t-il à «Sunu Lamb».