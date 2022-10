Sadio Mané, 2ème au classement du ballon d'or : Une consécration bien méritée selon ses fans à Sédhiou

Pour ses œuvres sociales, l'international sénégalais, Sadio Mané, a reçu hier le prix Socrates. Pour ses talents professionnels, il a été sacré 2 ème Ballon d'or derrière Karim Benzema.

Une consécration bien méritée à en croire le monde sportif et ses fans. Selon Nouha Coly, le secrétaire général de lOrcac, Sadio n'a récolté que ce qu'il a semé. Il est vrai, dit-il, qu'il méritait le 1er Ballon d'or mais son principal challenger, Karim Benzema a fait une belle saison et mérite le sacre. Mariama Souane, journaliste sportive à la Rts4 à Sédhiou en énumérant les œuvres caritatives de l'enfant de Bambaly, comme le lycée, le centre de santé, la station d'essence, la mosquée et les dons de moutons à toutes les familles du village, a souligné l'humanisme du footballeur.

A l'annonce de la nouvelle, le maire de la commune de Bambaly, Ndiaga Touré, a tenu un point de presse pour se féliciter de la consécration de l'actuel pensionnaire du Bayern. Comme à l'accoutumée, les populations ont fêté l'événement avec tambours et trompettes en guise de reconnaissance pour tout ce que Sadio Mané a fait pour le village.