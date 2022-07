Sadio Mané : «Je viens de très loin, j’ai faim»

Une CAN, une place en Coupe du monde et un deuxième Ballon d’Or : l’attaquant des Lions s’est bien servi au buffet 2022 sous le maillot du Sénégal. Pourtant, il garde l’appétit. Il l’a confessé au journal sportif Record quelques heures après son sacre aux CAF Awards, à Rabat (Maroc). Extraits.



Collectif



«Je suis très content de remporter ce trophée. Pourquoi ne le serais-je pas (sourire) ? Je viens de très, très loin et j’ai très faim. Ce genre de trophée est toujours réconfortant, mais c’est aussi une motivation supplémentaire pour me donner à fond. Parce que ce n’est pas le plus important. Je suis plus focalisé sur le collectif. La preuve, gagner la CAN a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie.



Progrès



«(La razzia du Sénégal aux CAF Awards) C’est la preuve que notre football avance et ça a toujours été mon rêve. Nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, il faut que notre football reste au sommet et- pourquoi pas ?- arriver au sommet mondial. C’est juste une question d’entente et de solidarité.



Modestie



«J’ai toujours été moi-même. Je n’ai jamais essayé de me prendre pour une star. J’ai été éduqué ainsi. Je ne m’exprime pas beaucoup, même si j’ai confiance en moi en tant que footballeur.



Bayern



«J’aime les challenges. J’ai passé six belles années à Liverpool, je pense qu’il était temps de changer d’air. Le Bayern était intéressé. J’ai cherché à comprendre le projet, qui était fascinant. J’ai parlé avec les deux directeurs, ça nous a convaincus, mes conseillers et moi. Je suis dans un très grand club, et pour le moment tout se passe bien. Ils m’ont accueilli à bras ouverts et j’étais très flatté. On a commencé avec les matches amicaux. Hier (mercredi) on a joué et gagné (6-2 contre DC United, il a marqué sur penalty et donné une passe décisive, Note de Seneweb). Je suis content.



Maroc



«Merci au Maroc pour l’accueil chaleureux qui m’a été réservé. J’étais venu ici pour la première fois en 2012. Je pense que c’était à Marrakech. Et dès le premier jour, je suis tombé amoureux de ce pays. Avec le Maroc, on a de très bonnes relations, et c’est important. J’ai beaucoup d’amis marocains avec qui j’ai joué en club. Mazraoui (Noussair, son coéquipier au Bayern Munich, Note de Seneweb) m’a beaucoup parlé du Maroc et je lui ai dit : ‘T’inquiète, je connais déjà ce pays’. Les gens d’ici sont si sympathiques et chaleureux.»