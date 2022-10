Sadio Mané : « Karim Benzema mérite largement le ballon d’or… »

Interrogé après la victoire (5-0) du Bayern Munich face à Plzen, Sadio Mané, un des prétendants au Ballon d’Or, n’a pas hésité à reconnaître le statut d’ultra-favori de Karim Benzema pour la victoire. Il a déclaré que le Français du Real Madrid « mérite largement » de remporter le Ballon d’Or.









« Karim mérite largement cette saison. Il a fait une grande saison avec le Real Madrid, il a remporté la Ligue des Champions. J’ai gagné la CAN, ça a été un soulagement pour moi et pour le pays, j’en suis très heureux. Mais je pense sincèrement que Karim mérite », a lâché l’international sénégalais au micro de Canal Plus.

Mané a été élu homme de la rencontre après avoir inscrit un but et délivré une passe décisive.