Sadio Mané: « La Coupe du monde, c’est mon nouveau rêve »

L'appétit vient en mangeant, a-t-on l'habitude de dire. Après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations (Can), en février dernier, Sadio Mané s’est fixé deux objectifs: remporter la Coupe du Monde 2022 pour se donner les moyens de remporter le Ballon d’or avant la fin de sa carrière. L'attaquant de Liverpool l'a fait savoir, dans un entretien avec "France Football", ce samedi.





« La Coupe du monde, c’est mon nouveau rêve. Mais avant cela, il va falloir se qualifier, mais j’ai envie de croire en des projets un peu fous et celui qui consiste à remporter le Mondial avec le Sénégal en est un. Si on y arrive, forcément, je me rapprocherai un peu plus de tous les joueurs qui postulent tous les ans au Ballon d’Or. Si je gagne la Coupe du monde, je pense que ça deviendra un objectif, oui » , a notamment déclaré le meilleur joueur de la dernière Can.