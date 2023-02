Saer Seck livre le "secret" des succès du Sénégal à la Can 2022 et au CHAN 2023

Saer Seck par des succès du Sénégal au Chan et à la Can

Le Football n’a qu’un seul roi en Afrique depuis février 2022 : le Sénégal. Les Lions de la Teranga ont réalisé le "grand chelem", raflant tous les prestigieux trophées de la discipline : Can 2022, Can de Beach Soccer 2022 et CHAN 2023. Une performance qui peut faire pâlir d’envie les autres grandes nations du football africain. Mais ces succès ne sont pas le fruit du hasard selon Saer Seck, le président de Diambars, l’une des plus grandes académies de football du pays.





« Au Sénégal on a fait le choix d’investir sur la formation »





Pour lui, le Sénégal récolte ces lauriers parce qu’il a misé sur la formation. « Au Sénégal, on a fait le choix d’investir sur la formation et c’est une méthode qui porte ses fruits » a-t-il expliqué à So Foot. Pendant la Can 2022, le Sénégal a justement profité de cette formation locale surtout avec des joueurs comme Sadio Mané, Cheikhou Kouyaté, Bamba Dieng, Ismaila Sarr ou Idrissa Gana Guèye.





« En 2022, la Sélection A a été championne d’Afrique avec des binationaux mais aussi des joueurs formés au Sénégal et qui, pour certains, y ont même commencé leur carrière professionnelle avant de partir en Europe », appuie Saer Seck. Le CHAN remporté en Algérie est venu couronner la qualité de formation au Sénégal et le bon niveau du championnat local.





« On ressent au niveau des résultats les effets de cette stabilité »





De plus, ce championnat est bien structuré et se professionnalise. « La fédération est présidée par Augustin Senghor depuis 13 ans. (Il) travaille avec des collaborateurs qui sont également là depuis un certain temps. On a vu les choses se professionnaliser, c’est plus carré, et même s’il y a des choses à améliorer, on ressent au niveau des résultats les effets de cette stabilité » reconnaît le président de Diambars.