Saint-Étienne refroidit Marseille et prend la tête de la Ligue 1

Les Verts de Claude Puel sont seuls leaders du Championnat après leur succès (2-0) au Stade-Vélodrome sur l'OM, mal remis de son succès à Paris, dimanche dernier.











Le match : Marseille a eu l'occasion de revenir





Quatre jours après son retentissant succès du Parc des Princes (1-0 contre le Paris-SG), l'OM a été pris à froid par l'AS Saint-Étienne, ce jeudi au Stade-Vélodrome. Le pressing très haut et l'intensité mise par les Stéphanois ont étouffé une équipe où la souffrance de Leonardo Balerdi dans le couloir gauche s'est rapidement transmise à l'ensemble de la défense. Dès la 6e minute, un débordement d'Yvann Maçon a permis à Romain Hamouma d'ouvrir le score d'une reprise parfaite du gauche.









Dans la foulée, une interception de Denis Bouanga sur une passe mal assurée de Belardi a offert a offert à Adil Aouchiche (7e), et le ton était donné : peu capable de poser son jeu faute d'une arrière-garde sereine, privée de profondeur par le choix par André Villas-Boas de maintenir le système sans véritable avant-centre qui avait si bien réussi à Paris, Marseille a été au bord du gouffre pendant la majeure partie de la première période. à part deux interceptions (une de Sanson, une de Thauvin) qui auraient pu permettre à Thauvin (16e, 40e), l'OM a subi.





Les changements ordonnés à la pause par son entraîneur portugais (Aké à la place de Lopez, Sarr à celle de Balerdi) lui ont redonné de l'assise à Marseille, qui a acculé son adversaire devant son but en début de deuxième période. Mais, au bout d'une action limpide, Aké a envoyé sa reprise, seul face au but, sur la transversale (54e). Puis Sanson a totalement manqué son intérieur du pied gauche, sur un centre en retrait parfait de Dimitri Payet (56e). En face, si Bouanga n'a pas converti un premier contre (arrêt de Mandanda, 70e), il a envoyé une frappe limpide (75e, 2-0) qui a éteint le suspense et envoyé son équipe seule à la place de leader.





Le chiffre : 2





Deux joueurs de l'AS Saint-Étienne ont fait leurs premiers pas en Ligue 1 ce jeudi : Aimen Moueffek, 19 ans. entré dès la 9e minute à la place de Mathieu Debuchy, blessé en centrant sur la deuxième grosse occasion du match. Nelson Alpha Sissoko, 23 ans, a lui relayé Yvan Neyou à la 71e, quand l'ASSE cherchait à retrouver l'emprise sur le match.





Et, pour sa 600e sur un banc de Ligue 1, Claude Puel a lancé un troisième quasi débutant : Lucas Gourna-Douath, 17 ans, qui a remplacé Charles Abi à la 71e également, était déjà apparu à la 87e minute à Strasbourg, samedi dernier. Des entrées réussies puisque Bouanga a inscrit le deuxième but stéphanois quelques minutes plus tard.









Le joueur : Balerdi à gauche, c'était pas ça





C'était la surprise du soir : Leonardo Balerdi, le défenseur central de 21 ans, prêté une saison par le Borussia Dortmund, a été lancé au poste, inédit pour lui, de latéral gauche. On savait Balerdi capable d'évoluer aussi en 6, devant la défense, mais pas à gauche. Mais André Villas-Boas était privé de Jordan Amavi, suspendu, de Yuto Nagatomo, non-qualifié, et il savait que Bouna Sarr, testé positif au Covid-19 fin août, manquait encore de rythme. Las, l'Argentin a rapidement sombré dans son couloir gauche et a été à peine plus saignant lorsqu'il a basculé à droite en fin de première période. Point d'orgue de sa soirée de souffrance, cette touche manquée qui a offert une occasion de but à l'ASSE (19e). Balerdi est sorti à la pause, remplacé par Sarr.