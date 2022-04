SALAH : «Ce que Liverpool m'a demandé lorsque j'étais à la CAN»

Il n’y a pas que Kylian Mbappé qui donne le mal de tête aux dirigeants du Paris Saint-Germain pour une prolongation, Mohamed Salah également à Liverpool.





Alors que son contrat expire en juin 2023, l’attaquant égyptien n’a pas encore prolongé son bail et toutes les tentatives de son board sont restés pour le moment vaines.





Si une prolongation a été annoncée courant la semaine écoulée, l’ailier égyptien a évoqué les nombreuses rumeurs sur un possible départ cet été.