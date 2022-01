Saliou Ciss : ‘’Les Guinéens ne nous ont pas laissé développer notre jeu’’

Face à la Guinée, ce vendredi, les Lions ont eu beaucoup de difficultés pour dérouler leur jeu. Selon Saliou Ciss, la stratégie de leurs adversaires a gêné ses partenaires.





«On était venu chercher les 3 points, mais on se contente du point du nul. Les Guinéens ne nous ont pas laissé développer notre jeu. C’était un match difficile, surtout en première période. En seconde période, on a poussé pour mettre le but. On s’est procuré quelques occasions. On va continuer le travail. On reste confiant pour la suite du tournoi», a fait savoir le défenseur sénégalais.