Samba Diallo, Capitaine des Lionceaux : ‘’Nous nous sommes mis en danger’’

Pour leur sortie de la poule A du tournoi de la zone A de l’Ufoa qualificatif à la Can 2021, en Mauritanie, vendredi, au stade Lat-Dior de Thiès, les Lionceaux ont fait face à une équipe de Sierra Léone revancharde. C’est l’avis du Capitaine Samba Diallo, auteur du but égalisateur des protégés de Youssouf Dabo.‘’Nous étions déterminés et engagés pour remporter cette rencontre. Mais en face il y avait une bonne équipe de la Sierra Léone. C’est une équipe qu’on avait battue l’année dernière en Guinée. Ils sont venus avec cet esprit revanchard. Ils ont travaillé pour s’améliorer’’, remarque-t-il.Cette rencontre qui s’est soldée par un résultat nul (1-1) met Samba Diallo et ses partenaires dans une situation inconfortable. ‘’Nous sommes dans une poule à trois, nous savons qu’il faut au moins gagner un match pour espérer se qualifier.C’est vrai qu'actuellement nous nous sommes mis en danger, mais nous allons redoubler d’efforts pour remporter notre match contre la Gambie’’, promet-il.