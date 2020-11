San Paolo : Au nom de Diego Maradona

Les élus de Naples souhaitent transformer le stade San Paolo en stade Diego Armando Maradona.





L'information a été confirmée ce mercredi par Ciro Boriello, conseiller aux sports de la municipalité napolitaine.





"Nous travaillerons pour nommer rapidement le stade San Paolo en Stade Maradona. Le stade est à nous et nous pouvons le faire. Il y a des démarches administratives à respecter, nous convoquerons la commission qui s'occupe de cela, mais je ne pense pas qu'il y aura de problème. Diego était le plus grand de tous, ici à Naples. Je viens de parler avec le maire et à partir de demain nous travaillerons pour cela. Il y aura une réunion de la commission chargée de ce dossier, il y aura un échange de documents et avec l'approbation de la commission, nous procéderons immédiatement à ce changement. Maradona était la ville de Naples", a expliqué l'élu napolitain.