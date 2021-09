Sané avoue avoir marqué “sans faire exprès” contre Kiev

Leroy Sane, buteur

Auteur du quatrième but du Bayern (vainqueur 5-0 du Dynamo Kiev), Leroy Sané a confié avoir trouvé le chemin des filets sans le vouloir. “Mon but? (NDLR: un centre tir) Je n’ai pas fait exprès, je voulais centrer et j’ai eu un peu de chance.”





Après sa démonstration 3-0 à Barcelone mi-septembre, le Bayern Munich a continué sa promenade de santé dans la phase de groupes de Ligue des champions en balayant le Dynamo Kiev 5-0, avec un nouveau doublé de Robert Lewandowski.





Pour voir des buts, choisissez le match du Bayern! Le “Rekordmeister” vient de remporter ses neuf derniers matches, toutes compétitions confondues, en marquant au total 45 buts: cinq par matches en moyenne.





Et Robert Lewandowski, meilleur joueur Fifa et Soulier d’or européen en 2020, semble à 33 ans insensible au temps qui passe: il vient de marquer quatre buts en deux matches en Ligue des champions.