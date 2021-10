Senegal 4-1 Namibie - Mamadou Niang : « On a une génération exceptionnelle »

Enthousiasmé par l’effectif du Sénégal, l’ancien attaquant des Lions a été plutôt convaincu par la performance du Sénégal samedi face à la Namibie.





Présent au Stade Lat Dior samedi soir lors de la rencontre victorieuse des Lions contre la Namibie (4-1), Mamadou Niang a savouré le succès des Lions et estimé que le Sénégal a fait le plus nécessaire malgré un moment de relâchement noté dans les dernières minutes du match.





« C’était un match très plaisant à regarder. Le Sénégal a fait l’essentiel en première mi-temps. Les petits ont bien joué. A 3-0, ils pouvaient mieux gérer, mais ils se sont un peu relâchés, c’est normal parce que c’était chaud et il y avait la fatigue. », a t-il décrit ai micro de la RTS.