[Portrait] Sénégal : Aliou Cissé, l'enfant prodige qui veut offrir une CAN à son pays

Portrait. Aliou Cissé dispute sa troisième Coupe d'Afrique des Nations en tant qu'entraîneur du Sénégal. Une nouvelle épreuve de vérité pour cette légende de la sélection sénégalaise, qui a fait la promesse d'offrir un trophée continental à son pays.





13 février 2002. Le Sénégal affronte le Cameroun en finale de la CAN. Les deux équipes n’arrivent pas à se départager. À la fin des prolongations, les écrans affichent toujours 0-0. Les neufs premiers tirs au but sont tirés. Le Cameroun mène 3-2. Dernier à s’élancer, Aliou Cissé a l’occasion d’égaliser pour entretenir l’espoir côté sénégalais. Les supporters présents dans les travées du stade de Bamako ont beau prier, la frappe du défenseur est arrêtée par le goal camerounais.



Depuis ce match maudit, Aliou Cissé s’est promis de prendre sa revanche et de soulever le trophée avec les Lions de la Teranga. Son coéquipier de l'époque, Salif Diao, l’a raconté au journal L'Équipe : “Le jour de la finale perdue, je suis allé le voir pour lui dire que ça irait. Il m'a répondu : ‘Je la tenais d'une main cette Coupe.’ Et il a ajouté : ‘Elle m'a échappé mais je te jure, je la gagnerai pour mon peuple, j'en fais une histoire personnelle que ce soit comme joueur ou comme coach.’”



"Je cours après cette CAN depuis 1999"

Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal



À 45 ans, l’heure est-elle enfin venue pour Aliou Cissé de soulever le trophée tant convoité ? Nommé entraîneur de la sélection sénégalaise en 2015, le natif de la région rebelle de Casamance va disputer au Cameroun sa troisième CAN en tant que sélectionneur.





“Vous savez à quel point j’étais motivé à l’idée de jouer une CAN et de représenter mon pays. Je cours après cette CAN depuis 1999”, a-t-il affirmé en conférence de presse le 24 décembre dernier.





Des débuts prometteurs en France



Comme beaucoup de joueurs sénégalais, c’est en France qu’Aliou Cissé fait ses débuts professionnels. Il dispute sa première rencontre avec le Losc en 1994. Après un passage par Sedan, le Sénégalais rejoint le PSG où il joue défenseur ou milieu défensif entre 1998 et 2001.



“C’est quelqu’un qui avait du caractère, de la personnalité. Il était apprécié et aimé. J’avais un bon feeling avec lui. Il était toujours gai et joyeux”, se souvient Luis Fernandez, l’entraîneur du PSG lors de la saison 2000-2001. “Il rentrait de sélection toujours un peu plus tard que les autres. Je l’acceptais. Quand vous avez quitté vos racines et votre famille, c’est important.”





Vice-champion de France avec le PSG lors de la saison 1999-2000, Aliou Cissé signe ensuite à Montpellier, avant de rejoindre le championnat anglais et les clubs de Birmingham et Portsmouth. Aliou Cissé effectuera sa dernière année en tant que professionnel au Nîmes Olympique qui évolue en Ligue 2 lors de la saison 2008-2009.