Sénégal : Amara Diouf, la pépite de 14 ans qui enflamme la CAN U17

Joueur de la célèbre Académie Génération Foot du Sénégal, le jeune Amara Diouf écrase tout sur son passage. Et malgré ses 14 ans, il se balade lors de la CAN U17 avec le Sénégal.







Depuis plus d’une semaine maintenant, l’Algérie accueille la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans. Une compétition attendue pour les observateurs du continent et qui a toujours permis de révéler quelques stars du football mondial par la suite. Ces dernières années, des joueurs comme Victor Osimhen, Kelechi Iheanacho, Patson Daka ou encore Bertrand Traoré se sont illustrés dans cette compétition. Alors forcément, cette édition 2023 est très scrutée et un joueur sort d’ailleurs déjà clairement du lot : Amara Diouf. Déjà annoncé comme le joueur à suivre avant la compétition, le tout jeune attaquant du Sénégal (14 ans) survole les rencontres avec une facilité déconcertante aussi bien physiquement que techniquement.









Grand artisan des trois victoires en autant de matchs de son équipe dans ce début de compétition, Amara Diouf a déjà inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive. Il est, sans surprise, le meilleur buteur de la compétition pour le moment et probablement le meilleur joueur. Le capitaine de l’équipe nationale des U17 ne déçoit pas et a terminé deux fois homme du match. Des performances qui confirment tout son talent et le large écart de niveau avec les joueurs de sa catégorie. Car très vite, ce jeune attaquant de seulement 14 ans a éclaboussé l’Afrique de son talent. « Je suis très content de mon niveau depuis le début de la compétition. Et je remercie mes coéquipiers qui m’aident beaucoup pour ça. On veut tous atteindre le même objectif et je me donne pour ça », confiait le principal intéressé après son doublé contre l’Algérie en poules (3-0).

Une précocité dingue et un profil explosif





Pur produit de la prestigieuse académie sénégalaise Génération Foot, Amara Diouf s’était fait remarquer en 2017 lors de la Danone Cup. Alors âgé de 9 ans, il avait inscrit 9 buts dans la compétition et avait donc tapé dans l’oeil de GF qui avait alors décidé de lui faire intégrer l’académie. Plus récemment, le natif de Dakar s’est illustré lors du tournoi international Mohammed VI des U19 au Maroc. Surclassé de deux catégories, il a brillé pendant le tournoi. Très remuant face au Real Madrid en quart de finale, il a fini par inscrire le but victorieux en finale de la compétition face au FUS de Rabat. « Pour le qualifier, je dirais le bulldozer ou l’insatiable car il écrase tout sur son passage et il n’est jamais satisfait du nombre de buts marqués. Il veut toujours plus », expliquait dernièrement son formateur Assane Diop au micro de Sport News Africa.