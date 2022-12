Sénégal-Angleterre : El Hadji Diouf ouvre déjà le feu

Le Sénégal affrontera l’Angleterre, dimanche prochain, en huitième de finale de la Coupe du monde 2022. À deux jours de la rencontre, El Hadji Diouf fait monter la température. «C’est un match que j’aimerais franchement jouer en tant que footballeur, a déclaré l’ancien buteur des Lions, repris par Les Échos. Mais aujourd’hui, je n’ai pas cette possibilité-là.»



L’ancien joueur de Liverpool et de Bolton parie que ce sera «une rencontre spectaculaire et qui va sans doute rentrer dans les annales du football mondial». El Hadji Diouf assure que les «Anglais (qui se) croient meilleurs» que les Lions «vont être déçus».



«Tout dépendra de nos joueurs, a enchaîné le double Ballon d’Or. Nous avons dans notre groupe des joueurs de classe mondiale, les meilleurs au monde. Je ne me ferais pas de souci à la place de Édouard Mendy de Koulibaly ou d’Abdou Diallo. Même Ismaïla Sarr qui joue en Championship a le niveau de la Premier League et il le montre à chaque match.»