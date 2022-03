Sénégal-Egypte : Cissé face à l’équation Queiroz

Match Senegal-Egypte

Battus, vendredi dernier, au Caire par les Pharaons sur la marque de 1-0, les Lions doivent renverser la tendance, aujourd’hui au stade Me Abdoulaye, à 17 heures, lors de la manche retour des éliminatoires du mondial afin d’espérer une qualification pour Qatar 2022.





Un objectif qui ne sera aisé pour Aliou Cissé et ses poulains. Il doivent s’imposer par deux buts d’écart pour décrocher le ticket qualificatif. En cas de victoire par 1-0, ils devront aller et aux prolongations et le public de Me Wade pourrait assister au scénario de la finale de la Can 2021 au Cameroun.





Pour s’imposer largement devant l’Égypte, Aliou Cissé et ses adjoints devront déjouer les stratégies qui seront mises en place par le technicien portugais de l’équipe d’Égypte Carlos Queiroz. A l’aller, ce dernier avait réussi un plan qui avait permis de museler Sadio et de bloquer la force des Lions qui reposait principalement sur les flancs.





Un coaching gagnant de Queiros ! Car sa tactique avait permise à Salah et ses partenaires d’ouvrir le score dès la quatrième de minute. Et Jusqu’à la fin de la rencontre, les Lions n’avaient pas réussi à percer le mur Égyptien pour revenir au score.





Aliou Cissé devrait donc essayait de trouver, pour ce match, des solutions de qui vont pousser leurs adversaires à l’erreur et afin d’emballer le match ‘’Nous devons éviter de jouer avec la pression et faire des transmissions rapides afin de toucher par exemple Sadio Mané dans les conditions idéales’’, conseille Alassane Ndour.





Selon l’ancien défenseur des Lions, l’équipe sénégalaise doit être présente à tous les niveaux avec une bonne concentration dès le début du match pour ne pas prendre de but matinal. ‘’Nous devons faire montre d’un engagement physique, une agressivité dans le jeu et dans la conquête du ballon et surtout soigner notre entrée dans le match parce que les buts assez tôt ne nous réussissent pas’’, rappelle-t-il.