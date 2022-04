Sénégal-Égypte : les Lions, Aliou Cissé, le Port et la Lonase doivent 102 millions à la Fédé

La Fédération sénégalaise de football (FSF) fait les comptes du match Sénégal-Égypte, le barrage retour du Mondial 2022, organisé le 29 mars dernier au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. La billetterie a rapporté 517 millions de francs CFA pour 48 116 places. Mais, l’instance n’a pas tout recouvré.



D’après Les Échos, la FSF court après 102 millions de francs CFA représentant la valeur de 5590 billets remis à deux de ses partenaires, la Lonase et le Port de Dakar, ainsi qu’aux joueurs et aux membres du staff technique de la sélection nationale.



Le journal renseigne que la Fédé entend envoyer des factures aux partenaires, mais compte déduire les sommes dues par les Lions et leur staff de leurs futures primes.