Sénégal-Egypte : Un match de jeunes, le 28 mars, pour tester la Var du stade Me Wade

Match Test, Senegal-Egypte

L’assistance vidéo à l'arbitrage (Var) sera utilisée au stade Me Abdoulaye Wade, lors du match retour des éliminatoires du Mondial-2022, entre le Sénégal et l’Egypte.





Pour une bonne maîtrise de cette technologie, un match-test entre des équipes de jeunes sera organisé le 28 mars prochain à la nouvelle infrastructure de Diamniadio.