Sénégal-Gambie (finale de la CAN U20) : le coach gambien lance les hostilités

Après la CAN 2021 et le CHAN 2023, le Sénégal tentera de remporter la CAN U20 2023 en Egypte.





Mais pour réaliser cet exploit, les lionceaux devront battre la Gambie en finale, le samedi 11 mars prochain. Les scorpions (surnom des joueurs gambiens), très dangereux depuis le début du tournoi, comptent encore user de leur venin pour mettre hors d’état de nuire les lionceaux et surtout arrêter la marche victorieuse du pays depuis la Can 2021. « Nous nous battrons pour le titre contre le Sénégal. Le Sénégal est en train de tout gagner en ce moment. Il faut les empêcher samedi », a déclaré le coach de la Gambie Abdoulie Bojang au site de la Caf.





Le Sénégal dans une bonne dynamique