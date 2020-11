Sénégal - Guinée-Bissau : ‘’Les Djurtus ne crachent pas sur un match nul’’ (Coach)

Les Djurtus de la Guinée

Sur la pelouse des Lions de la Téranga, les Djurtus de la Guinée-Bissau s'attendent à un match difficile. Mais les hommes de Baciro Candé, coach de la sélection bissau-guinéenne, ne sont pas à Dakar pour du tourisme. Ils veulent repartir, cet après-midi, du stade Lat Dior de Thiès avec le point du nul, à défaut d’une victoire.





‘’Ce match contre le Sénégal est très important pour la Guinée-Bissau. Notre adversaire est leader du groupe avec 6 pts. C’est la meilleure sélection de l’Afrique au classement Fifa. Ils vont tout faire pour rester leader de ces éliminatoires. Nous avions gagné à domicile contre l’Eswatini 3-0, mais on a perdu face au Congo 3-0 et nous avons tiré les conséquences. C'est la raison pour laquelle on va tout faire pour ne pas perdre ce match contre les Lions de la Téranga. A défaut, on va rentrer avec un nul. Il y va de notre survie’’, a fait savoir le technicien sur les colonnes du quotidien ‘’Stades’’.