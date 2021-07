Sénégal-Lituanie (78-73) : Ces errements qui ont perdu les Lionceaux

Le Sénégal défait par la Lituanie en Basket

Tombeur du Japon (76-71) lors de leur première sortie au mondial des U19, l’équipe du Sénégal a fait un faux pas, hier, devant la Lituanie. Elle a été battue sur la marque de 78-73. Malgré la résistance, les Lionceaux sont tombés dans les dernières minutes de la partie.





Leur entraîneur, Parfait Adjivon, revient sur les manquements qui ont conduit à cette contreperformance de ses hommes qui menaient au score à moins de 3 mn de la fin de la rencontre.





‘’On a eu du retard lors des trois premiers quarts. Mais on est revenu dans le match et on menait d’un point (à 2 mn 50 de la fin de match). On a eu l’occasion de passer devant, mais on n’avait pas cette lucidité. On a fait beaucoup d’erreurs. La Lituanie a marqué 17 points sur des pertes de balle, 21 sur les secondes chances et a pris 21 rebonds offensifs sur 42’’, note le technicien sénégalais dans les colonnes de Record.