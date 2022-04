Sénégal ou France : Moussa Niakhaté, a fait son choix

Dixième de Bundesliga avec 39 points, Mayence effectue une saison à la hauteur de ses ambitions dans le championnat allemand. Une performance à mettre en partie sur le compte de son arrière-garde, qui avec 41 buts encaissés, est classée 5e meilleure défense dans cette compétition. Et parmi les tauliers de cette défense figure Moussa Niakhaté. Le défenseur central de 26 ans est le capitaine de cette formation allemande. Il est, d’ailleurs, le plus jeune capitaine de Bundesliga cette saison. Franco-sénégalais, il fait partie des futurs renforts potentiels de l’équipe nationale du Sénégal.





Au cours d’une interview accordée à RMC sport, le jeune défenseur a abordé la question en affirmant avoir fait son choix. « Oui, et il est fait depuis longtemps, mais je ne peux pas vous le dire. Je peux simplement dire que c’est le choix du cœur. C’est ce qui m’anime, c’est la façon dont je vois les choses. Ce serait hypocrite pour moi d’attendre et d’être opportuniste. J’ai choisi et je vais privilégier mon cœur », déclare-t-il sans pour autant donner le nom de la sélection choisie.