[Mondial 2022] Sénégal VS Egypte : Sur quelle chaine regarder le duel ?

Le Sénégal reçoit ce mardi au stade Abdoulaye Wade, l’Egypte dans le cadre de la rencontre retour des barrages pour la Coupe du monde 2022, zone Afrique. Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder ce match en direct ?



Après avoir perdu la manche aller en terre égyptienne sur un but contre son camp de Saliou Ciss (1-0), les Lions du Sénégal vont accueillir l’Egypte sur leur nouveau stade ce mardi vers les coups de 17h (heure locale). Objectif pour les Lions, champions d’Afrique est de battre les pharaons avec un écart de deux buts pour pouvoir participer à la grande messe du football mondial pour la 3e fois de leur histoire. Le coup d’envoi de ce match sera donné à 17h au stade Abdoulaye Wade. Le duel se jouera à guichets fermés et 50.000 supporters sont attendus.





Vous pouvez regarder cette rencontre gratuitement et en direct sur la chaîne nationale sénégalaise, la RTS1.